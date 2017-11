Ilustrace dětských knih Daisy Mrázkové představuje Villa Pellé 

Až do 20. ledna si můžete v pražské Galerii Villa Pellé prohlédnout ilustrace, ale i volnou tvorbu známé české výtvarnice Daisy Mrázkové. Výstava Co by se stalo, kdyby… pojmenovaná podle jednoho z titulů autorky nabízí komplexní pohled na tuto výraznou uměleckou osobnost.