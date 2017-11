Nekorektní kabaret o nejslavnějším českém mluvčím prezidenta je zpět. Kina uvedou Ovčáčka miláčka  

Ovčáčka miláčka, jak se druhý díl kabaretu jmenuje, odvysílají kina v pondělí 20. listopadu. A stejně jako v případě jeho staršího bráchy některá již několik dní předem hlásila beznadějně vyprodáno. Třeba Kino Lucerna muselo pro velký zájem přidat další představení, které nabídne záznam hry ihned po ukončení přímého přenosu. I na toto představení ale zbývají už jen poslední místa. Podobně je na tom s lístky i pražská kina Dlabačov a Atlas, plzeňská Beseda, kina Na Fialce v Říčanech i Cinestar na pražském Andělu.

Svět zhrubnul, Ovčáčku, skoč!

Vyprodáno hlásí také zlínské divadlo, z něhož se živý záznam uskuteční. Od srpnové premiéry jde o sedmou vyprodanou reprízu v řadě. Kabaret je poskládán z moha různorodých střípků z mediálního prostoru. Nechybí v něm ohlédnutí za klíčovými politickými událostmi roku 2017 ani zásadní odhalení Jiřího Ovčáčka, jenž bez vytáček odpovídá na havlovskou otázku: Kdo vy vlastně jste?

Kromě Ovčáčka, jehož opět ztvární skvělý Marek Příkazký, nebude chybět ani Andrej Babiš v podání Zdenka Juliny či Luboš Zaorálek Rostislava Marka. Vystoupí rovněž Vojtěch Johaník, Matěj Štrunc, Pavel Vacek, Jakub Malovaný, Radoslav Šopík či Marta Bačíková. Režisérské stoličky se opět ujal Petr Michálek.

První díl ovčáčkovského kabaretu s názvem Ovčáček čtveráček byl do kinosálů uváděn v únoru tohoto roku a zaznamenal neuvěřitelný úspěch. Celkem přišlo inscenaci do kin zhlédnout 17 a půl tisíce diváků. A vypadá to, že Ovčáček miláček nezůstane v žádném případě pozadu.

