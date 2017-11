Ačkoli byly první dvě části trilogie Zahradnictví ve srovnání s Hřebejkovou filmografií spíše podprůměrné a dějově velmi plytké, poslední díl pojmenovaný Nápadník se nejen časově, ale i stylově nejvíce přiblížil filmu Pelíšky, jenž režiséra nejvíce proslavil. Herci, kteří se objevili ve všech třech filmech, konečně vdechli svým postavám život a dodali jim emoce, které předtím postrádali. Doplnily je poměrně neokoukané tváře, které je mnohdy svým výkonem předčily.

Nápadník se odehrává už v trochu veselejších časech než předchozí Dezertér – na konci 50. let, počátku politického uvolnění, který souzní se zvoleným žánrem romantické komedie. Tentokrát se zápletka točí kolem prvorozené dcery válečného veterána Jindřicha (Martin Finger), Daniely (Anna Fialová), a jejího „šamstra“, o něco staršího Mirka (Ivan Lupták). Jejich vztahu však přísný otec nepřeje a snaží se ho všemožnými způsoby překazit.

Scenárista Petr Jarchovský se netajil tím, že cítil dluh vůči své matce, kterou je ve filmu inspirovaná postava Daniely a jež z příběhu Pelíšků jaksi vypadla. Proto jí zasvětil celou trilogii, kde sledujeme linku od jejího příchodu na svět až po svatbu. Nonšalantní Fialová, které byl po dřívějších menších rolích konečně dán větší prostor, se své úlohy zhostila skvěle. Její vzdornost vůči otci a místy zase roztomilá naivita je po celý film přesvědčivá.

Stopáž úměrná ději

Nejen díky ní či malé představitelce Jindřišky, jež exceluje v roli inteligentního spratka a předzvěsti Kristýny Novákové, zastínila závěrečná část Zahradnictví své starší sourozence. Martin Finger už zde pomalu začíná „jindřichovatět“ a po nevýrazném hraní v předchozích dílech už by se tentokrát dal srovnat s Jiřím Kodetem, aniž by musel křičet. Také Aňa Geislerová se už pomalu, ale jistě začíná Emílii Vašáryové (nejen vzhledově) vzdáleně podobat.

Tempo finální části je svižnější, hravější, hluchých míst je pomálu. Přesto by neuškodilo teď už celkem adekvátní stopáž ještě trochu zkrátit. Ohrané scénky o úchylném vztahu Davida Novotného coby zahradníka k jeho vzácným kaktusům netřeba znovu opakovat, stejně tak by se slušelo vynechat klišé o nafouknutých prezervativech a vrzající posteli. Duo Hřebejk – Jarchovský se ale v tragikomediích cítí pevně v kramflecích a jasně nejlepší epizoda celé série by tak vynikla mnohem víc, kdyby vznikla jako samostatný film.

16.11.2017 | Kristýna Čtvrtlíková