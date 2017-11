Manželské etudy: Zuzana a Stanislav (Helena Třeštíková)

Už v letech 1980 až 1986 natáčela Helena Třeštíková první Manželeské etudy, příběhy deseti manželských párů. Jejich pokračování vzniklo mezi lety 1999-2005 a zatím poslední natáčení proběhlo mezi lety 2009 až 2017. O některých vznikly i samostatné dokumenty, například Strnadovi nebo Marcela. Do dnešních dnů ale párů, které jsou stále ochotné se nechat natáčet, už je jen šest, a právě jejich příběhy prezentovala Třeštíková ve světové premiéře na letošním jihlavském festivalu.

Manželský etudy obecně, tedy i Zuzana a Stanislav, byly na festivalu promítány jako celek, to znamená všechny tři dokumenty za sebou. Díky tomu byly nádherně vidět jednak posuny postav v jednotlivých dílech a mimo to i jedinečná práce režisérky. Helena Třeštíková používá v jednotlivých "dílech" stejné otázky, odpovědi na ně se ale mění (krásně je to vidět u Stanislava, kterého se pokaždé ptá, kolik protopil přes zimu). Stejně tak se jí daří ukázat každého z vystupujích pod jeho vlastními reflektory - najít jeho slabiny, přednosti, radosti i bolesti. Díky tomu se každý z jejích malých, všedních příběhů zdá tak jedinečný.

Hodnocení: 100%

Kandidát: Vzestup Emmanuela Macrona (Yann L'Hénoret)

Kandidát měl být zlatým hřebem festivalu, světovou premiérou, která měla uzavřít slavnostní zakončení. Bohužel svých očekávání nedosáhl. Režisér Yann L'Hénoret zachytil Macrona nejen jako politika, ale také jako člověka. Zaměřil se zejména na jeho veřejná vystoupení, ale hlavně na jejich přípravu, například na porady nejužšího Macronova kruhu. Pro diváka je zajímavé sledovat, jak vznikala Macronova popularita, přehlednosti v tomto ohledu dopomohly zejména grafy. Až sem by bylo vše správně, pokud by se režisérovi podařilo složit z těchto malých příběhů smysluplnou mozaiku. Místo toho se z dokumentu stává mišmaš střípků z politické kampaně, který o jeho předvolebním životě hovoří spíš útržkovitě a divák kvůli tomu často ztrácí pozornost. Na zajímavosti mu nakonec přidává hlavně fakt, že se Macron nakonec opravdu stal prezidentem, pokud by ale prohrál, prohrál by i Kandidát.

Hodnocení: 60%

Festivalová neděle

Festivalová neděle nabídla navštěvníkům znovu snímek Kandidát: Vzestup Emmanuela Macorna, ale také sekci "vítězné filmy", ve které se objevily Meteory, Opera o Polsku, Zeď, Konzerva, Lidé lodí, Panoptic a Hranice práce. Dále se ale poslední "přeživší" mohli těšit i na dokument o Andreji Babišovi Selský rozum, další oceněný snímek Poslední šichta Tomáše Hisema a dokument Nerodič od Jany Počtové, který se zaměřuje na generaci singles.

Mezinárodní festival dokumentárního filmu Ji.hlava letos nabídl 342 projekcí ve 29 sekcích (z toho deset soutěžních, čtyři retrospektivy a patnáct nesoutěžních). Zahajovacím snímkem se stal Mečiar Terezy Nvotové. V rámci slavnostního zakončení se uskutečnila premiéra snímku Kandidát: Vzestup Emmauela Macrona. Ji.hlava celkem uvedla 70 snímků ve světové, 12 v evropské a 22 v mezinárodní premiéře.

Foto: MFDF, www.ceskatelevize.cz

31.10.2017 | Dominika Kubištová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout