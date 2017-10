Wolf Alice se vrátí do Prahy s novou studiovou deskou  

Poprvé zavítala skupina Wolf Alice do Prahy v září roku 2016. Vyprodanému Paláci Akropolis představila svůj tehdy čerstvý debut My Love Is Cool. Nyní se do české metropole vrací s další novinkou - druhým studiovým albem Visions of a Life, jenž vydala 29. září.

Přestože kapela funguje teprve od roku 2010, již nyní je stálicí festivalových pódií i koncertních sálů po celé Evropě. Pozornost na sebe upoutala již po prvních singlech Fluffy a Blos z roku 2013. Za píseň Moaning Lisa Smile pak byla nominována dokonce na prestižní Grammy. Píseň Silk si pak vybral režisér Danny Boyle do svého snímku T2: Trainspotting.

Poslední rok pak věnovala kapela čas nové desce, která fanouškům nabízí dvanáct nových písní. Z nich již předtím představila fanouškům singly Yuk Foo, Don’t Delete the Kisses a Beautifully Unconventional. Producentem se stal Justin Meldal-Johnsen, jenž má na svém kontě i spolupráci s formacemi Paramore či M83. “Nejdůležitější věc, kterou jsme se naučili při nahrávání prvního alba, je, že můžeme litovat jenom věcí, které neuděláte,” řekla časopisu NME zpěvačka skupiny Ellie Rowsell, “tentokrát, když jsme měli náznak nějakého nápadu, přestože byl hloupější, pokusili jsme se ho rozvinout a čekali, co se stane.”

Pražský koncert se uskuteční 16. ledna 2018 v Roxy. Vstupenky jsou již nyní k dostání v internetovém předprodeji za 495 korun.

1.10.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout