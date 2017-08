Islandští Kaleo zavítají poprvé do České republiky. S sebou dovezou svou loňskou desku  

Původně se měl koncert indie rockové kapely Kaleo konat 21. listopadu v pražském klubu Roxy. Jelikož se ale po vstupenkách jen zaprášilo, organizátoři přesunuli jejich vystoupení do větších prostor Velkého sálu pražské Lucerny. Datum zůstává původní a v platnosti zůstávají také vstupenky, které byly dosud zakoupeny. Další jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 750 korun.

Čtveřice z Islandu se přestěhovala do Ameriky, kde našla nový domov. Dva diametrálně odlišné světy jim nabídly velkou různorodost, která se stala stěžejním motivem jejich druhého alba A/B. “Hlavní myšlenka naší desky je ukázat světu pestrost a obě strany kapely,” představil nahrávku frontman Kaleo JJ Julius Son. Deska tak na jedné straně nabízí rock’n'roll a blues, druhá strana je jemnější a plná balad.

Nejznámější singl Way Down We Go ovládl první příčku žebříčku Billboard Alternative. Zlaté ocenění si dovezl také z Ameriky a Kanady. Na Spotify není daleko od překonání hranice 130 milionů poslechů. Na desce spolupracovali Kaleo s producentem Jacquirem Kingem, jenž má na svém kontě již spolupráce s kapelami, jako jsou Kings of Leon, Of Monters and Men či se zpěvačkou Norah Jones a hudebníkem Tomem Waitsem.

Spolu s Kaleo dorazí do české metropole také americká alternativní kapela Judah & the Lion, která zaujala hudební svět svým debutovým albem, jenž vydala v roce 2014 s názvem Kids These Days. S podobným úspěchem spatřila světlo světa také jejich druhá deska Folk Hop ’N Roll, z níž pochází singl Take It All Back, který na Youtube zhlédlo již přes 5 milionů fanoušků.

2.8.2017 | Barbora Bittnerová