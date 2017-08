Kaleo v Praze

Islandští Kaleo míří poprvé do České republiky. Vystoupí 21. listopadu 2017 v pražském Velkém sále Lucerna. Jako speciální host se představí Judah & the Lion. Vstupenky jsou k dispozici za 750 Kč na fource.cz, GoOut.cz a v síti Ticketpro.

Každá mince má dvě strany a platí to i pro Kaleo. Čtyřčlenná formace se z domovského Islandu přestěhovala do Ameriky, kde našla druhý domov. Porovnávání dvou diametrálně odlišných světů přineslo téma různorodosti, které se stalo stěžejním motivem debutového alba A/B: „Hlavní myšlenka naší desky je ukázat světu pestrost a obě strany kapely,“ vysvětluje frontman JJ Julius Son. Na straně „A“ najdete rock n‘ roll a blues, zatímco strana „B“ je o něco jemnější, s baladami. Nehledě na to, kterou stranu desky zrovna pouštíte, jsou to pořád Kaleo.

Nejvýraznější singl Way Down We Go se vyšplhal na první místo žebříčku Billboard Alternative a byl zlatě oceněný v Americe a Kanadě. Na Spotify je blízko k překonání hranice 100 milionů poslechů. Na debutu Kaleo pracovali společně s producentem Jacquirem Kingem, který produkoval alba interpretům jako jsou Kings of Leon, Of Monsters and Men, Norah Jones a Tom Waits.

Kaleo s sebou vezou speciálního hosta, americké Judah & the Lion. Ti zabodovali svým debutem Kids These Days, který se umístil na druhé příčce žebříčku Billboard Heatseekers. Na úspěch navázalo i jejich nejnovější album Folk Hop ‚N Roll, singl Take It All Back opanoval první místo alternativního žebříčku na dlouhé tři týdny.