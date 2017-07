Plzeň se rozloučila s Akvabelami. Vystřídá je Don Quijote i Sherlock Holmes  

Komedie na motivy slavné knihy španělského spisovatele Miguela de Cervantese premiérovala na festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem minulý rok. Nyní se vrací na místo činu, aby v období od 18. do 22. července nabídla návštěvníkům venkovní scény U Zvonu pět představení. Po nich se na jeviště vrátí další z úspěšných inscenací uplynulého ročníku - detektivní komedie Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!. Ta na festivalu premiérovala v roce 2015.

Režisérem inscenace o věčném snílkovi a bojovníkovi s větrnými mlýny je Vilém Dubnička, umělecký ředitel Divadelního léta. “Jako bytostnému idealistovi je mi jakési donkichotství vlastní. Zároveň mám pocit, že každý z nás je občas tak trochu Don Quijote. Ta postava lidi baví už víc než 400 let a zdaleka není černobílá,” představuje Dona Quijota Dubnička. A spolu s inscenací se do Plzně hrací i představitel hlavní role Kamil Halbich, kterého na pódiu opět doprovodí Marek Adamczyk jako jeho věrný sluha Sancho Panza i stálice festivalu Bronislav Kotiš, Zdeněk Rohlíček a Michal Šterba, kteří tak sundají “akvabelské” plavky a naskočí opět do Don Quijota.

Na sherlockovskou divadelní komedii se pak mohou diváci těšit během tří představení v rozmezí od 25. do 27. července. Geniální Sherlock Holmes je spolu se svým přítelem Dr. Watsonem opět zavede do nehostinného prostředí nebezpečných močálů, kde budou znovu pátrat po záhadném monstru - Psovi Baskervilském. V hlavní roli hry režiséra Petra Svojtky vystoupí Pavel Batěk, Zdeněk Velen, Marta Dancingerová i již zmiňovaný Vilém Dubnička, který tak na chvilku opustí režisérské křeslo.

Celý festival, který baví obyvatele i návštěvníky Plzně již od prvního červencového dne, zakončí 28. července Slam Poetry Open Air. Pod širým nebem si tak budou moci návštěvníci užít poezii v podání těch nejpovolanějších z nejpovolanějších. Dorazí třeba mistr České republiky z roku 2014 Anatol Svahilec nebo česká vicemistryně roku 2016 Ellen Makumbirofa.

18.7.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout