Royal Republic slaví deset let své existence! Narozeninové koncerty odehrají i v České republice  

Je tomu totiž již deset let, co se dala tato švédská rocková čtyřka dohromady. Kapela v čele se zpěvákem, kytaristou a velkým showmanem Adamem Grahnem od té doby vydala čtyři studiová alba. Poslední z nich vyšlo v roce 2016 s názvem Weekend Man. O něm členové prohlásili, že se konečně našli.

Royal Republic již dávno vyvrátili stereotyp říkající, že jsou seveřané chladní a introvertní. Obrovské charisma Adama Grahna, jeho charakteristický vokál, kytarové riffy i smysl pro humor řadí kapelu mezi skutečně působivé formace současné evropské rockové scény.

Někteří fanoušci řadí jejich tvorbu k svébytnému garážovému rocku, pro jiné je typickým reprezentantem soudobého rock’n’rolu. “Rock je evidentně velice rozsáhlý žánr. My to kdysi nazývali rockem Chucka Norrise, pak kung fu rockem, variací je hodně,” vysvětluje s humorem sobě vlastním Grahn, “nevím, co je to rock, říkejte si tomu, jak chcete. Dokud se vám to líbí, tak je nám to fakt jedno.”

Kulaté jubileum oslaví Royal Republic se svými fanoušky. A během narozeninového turné zavítají opět také do České republiky, kde odehrají hned dva koncerty. První se uskuteční 5. prosince v pražském klubu Roxy, druhý o den později ve Flédě v Brně. Vstupenky jsou k dostání v internetovém předprodeji v rozmezí od 490 do 590 korun.

7.7.2017 | Barbora Bittnerová