Do Prahy poprvé zavítá elektro-indie duo Phantogram  

Sarah Barthel a Josh Carter se nebojí kombinovat různé žánry a ve své hudbě čerpají z rocku, popu, hip-hipu i elektroniky. Na počátku své kariéry nenechali nic náhodě a své první nahrávky rozdávali zcela zdarma lidem na ulici. “Jsou na tom dvě písničky, poslechněte si to. A když budete chtít, klidně to použijte jako podtácek,” vzpomíná Carter na to, jak lidi oslovoval.

Nyní jsou Phantogram uznávanou formací, která má na svém kontě již tři studiová alba a vystupuje na těch největších světových festivalech, jako jsou třeba Coachella, Reading & Leeds nebo Lollapalooza. Jejich hudbu můžete znát také ze soundtracku k Hunger Games či videohře FIFA 2017.

A nyní se toto multižánrové duo chystá vůbec poprvé i do Prahy, aby potěšilo své české fanoušky živou show. Koncert se uskuteční 22. srpna v pražském Paláci Akropolis. Vstupenky jsou od 23. června k dispozici v internetových předprodejích za 520 korun.

23.6.2017 | Barbora Bittnerová