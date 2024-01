Kalaallit Nunaat v Praze

Kalaallit Nunaat

Vlak, který uhání dál, bez ustání, zatraceně rychle a hlasitě. To nejlépe vystihuje skupinu noise rockerů z nizozemského přístavního města. Spojením křečovité, ječivé kytarové zpětné vazby s primární basou, ještě primárnějšími bicími a nejprimitivnějším vokálem se skupině daří najít krásu v hluku a jednoduchosti. Svou značku chaosu přivezli na mnoho míst včetně festivalů v Nizozemsku a Belgii, jako Left of the Dial, Grasnapolsky. Kapela již vydala dvě EP, „Television“ a své nejnovější „Texoprint“. S výhledem do budoucna trio pracuje na vydání sady singlů a nového EP, které představí v pražské Akropoli v rámci svého turné po Evropě.

Libor Staněk II. & Krstní Otcovia

Slovenská kapela Krstní Otcovia patří stále mezi nováčky na slovenské alternativní scéně. Svoje debutové EP „References“ vydali v prosinci 2022. Kapela osciluje mezi post-punkem a indie rockem obaleným do motorických, kraut rockových beatů. Právě obliba krautrocku je spojila s frontmanem kapely Sýček Liborem Staňkem II, se kterým objeli tour k vydání jeho básnické sbírky Světelné básně. Pro ní je charakteristický silný koncept zakořeněný v autorově rodném prostředí, který si záměrně hraje s romanticky autentickým gestem jako promyšleným návodem. Ve speciálně performativním představení se tak bude extrémně syrová hudba K.O. prolínat s textovými kolážemi básníka Libora Staňka. Smyčky slov v hypnotické soundu. Verše utržený ze řetězu. Básně jako krvavý cáry masa. Made in czechoslovakia.

Lonely Shredder and the Heavy Smokers

Zvukové stěny, noisové běsnění, garážovitá špína, melacholický zvuk shoegaze a křehkého dreampopu. Žádný z těchto prvků není plzeňským harcovníkům cizí a rádi se převalují mezi žánry a styly jako kouř ze spousty rozličných cigaret.

Koncert na Malé scéně proběhne ve spolupráci s Akropolis Underground.