Mighty Oaks 2024 v Praze

Mighty Oaks je indie-folk rockové trio, které tvoří Američan Ian Hooper, Angličan Craig Saunders a Ital Claudio Donzelli. Jako nadaní sóloví muzikanti se setkali v Berlíně, který si vybrali především pro jeho tvůrčí atmosféru. Netrvalo dlouho a v roce 2010 založili kapelu Mighty Oaks, která je výsledkem společné lásky k hudbě. Kapela je známá svými melodickými songy, v nichž se snoubí žánry jako pop, folk a rock.

Své první EP Just One Day vydali v létě 2012 a jejich debutové album Howl vyšlo v roce 2014. Mighty Oaks byli vřele přijati nejen v Německu. Následovala úspěšná alba Dreams (2017), All Things Go (2020) a Mexico (2021). Zpěvák Ian Hooper říká: „Není lepší způsob, jak publiku představit to, co tvoříme, než akusticky, v té nejčistší formě. Je to fantastická příležitost znovu navázat spojení s našimi fanoušky – nebo s kýmkoli, kdo miluje poctivou, autentickou hudbu.“ Mighty Oaks vystoupí v pražském Paláci Akropolis 3. října 2024.