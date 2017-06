Hudba Dannyho Elfmana očarovala Obecní dům

Danny Elfman si filmovou hudbu zamiloval již v dětství. V době, kdy vystupoval jako zpěvák skupiny Oigo Boingo, na sebe upoutal pozornost mladého režiséra Tima Burtona, z jejichž spolupráce se nakonec vyklubalo silné pětadvacetileté spojenectví jedné z nejúspěšnější dvojice filmové historie.

Nesmrtelná hudba Dannyho Elfmana tak zaznívá ve filmech jako Střihoruký Edward, Karlík a továrna na čokoládu, Alenka v říši divů, nebo také v Batmanovi, Planetě opic, Muži v černém či v seriálech Zoufalé manželky a Simpsonovi.

Na mém náhrobku bude obrázek Homera Simpsona

Danny Elfman v rozhovoru s Otou Svobodou pro Prague Proms

Elfman sám sebe rád vidí jako "skladatele, u kterého nikdy nedokážete odhadnout, co udělá příště". A dá se říci, že přesně to definuje Elfmanovu tvorbu. Je v ní mnoho hravosti, střídání různé intenzity zvuku s postupnou gradací nástrojů a stupňovaním hudebním napětím. A to jak v jeho známé filmové hudbě, tak i v orchestrálních kouscích, které zazněly v první části očekávaného pražského koncertu.

Pravě zde byla premiérově uveden i jeho nejnovější koncert pro housle a orchestr, kterou Elfman složil na míru vystupující talentované houslistce Sandy Cameron. Její uhrančivě temperamentní výkon oslnil diváky, kteří na závěr jejího vystoupení s orchestrem aplaudovali vestoje (a to ten večer nebylo naposledy). Po přestávce přišly na řadu i očekávané notoricky známé melodie z filmů Batman, Střihoruký Edward a Alenka v říši divů. Třešničkou na samotný závěr byla znělka ze Simpsonových, jejíž živé uvedení bylo velmi působivé.

Koncert ve znamení trojice velkých osobností - Dannyho Elfmana, Sandy Cameron a Johna Mauceriho. To byl první večer Prague Proms, v pořadí 13. ročníku letní přehlídky klasické, filmové a jazzové hudby. Jako další Prague Proms nabídne mimo jiné koncerty multižánrové umělkyně Ute Lemper, jazzové hvězdy Denise Donatelli, trumpetisty Bobby Shewa, cenami Grammy ověnčeného Gordon Goodwin Big Phat Bandu nebo legendy filmové hudby, Vladimíra Cosmy.

Foto: Jan Malý

Názor informuji.cz: 100% Obecní dům

22.6.2017 | Tamara Zubac Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout