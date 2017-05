Možná jste netušili, že při sledování celé řady filmů v hlavních rolích s Jean-Paul Belmondem, Louisem de Funèsem nebo Pierrem Richardem posloucháte hudbu rodáka z Bukureště, Vladimira Cosmy.

Původně se věnoval převážně hudbě klasické nebo jazzu, od 70. letech 20. století však přesedlal na hudbu filmovou. Ačkoliv se Vladimir Cosma narodil v Rumunsku, komponoval převážně pro filmy francouzské produkce, jako například Roztržitý (režie P. Richard, 1970), Velký blondýn s černou botou, Návrat velkého blondýna (režie Y. Robert, v hlavní roli s P. Richardem, 1972/1974), Rabín Jákob (režie G. Oury, v hlaví roli s Louis de Funesem, 1973), Hořčice mi stoupá do nosu, Křidýlko nebo stehýnko (režie C. Zidi, v hlavní roli s P. Richardem/Louisem de Funesem, 1974/1976), Zvíře (režie C. Zidi, v hlavní roli Jean-Paulem Belmondo, 1977) a mnoho dalších.

Vladimir Cosma byl oceněn řadou mezinárodních cen, mezi nimi například v roce 1982 a 1984 dvěma Césary za nejlepší hudbu k filmům Diva (režie J. J. Beineix) a Le Bal (režie E. Scola). V Cannes byl v roce 1983 oceněn cenou Grand Prix du Disque, ve Varšavě v květnu 2001 získal Philip Award Prize za nejlepší filmovou hudbu komponovanou v Evropě.