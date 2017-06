Trojská botanická zahrada láká na výstavu amerických kaktusů a sukulentů  

Staňte se na chvilku lovci kaktusů a objevte díky trojské botanické zahradě rostliny ztracených údolí Mexika, prozkoumejte tajemnou poušť Atakamu a rozhodně nezapomeňte na velikány Sonorské pouště.

Kaktusovou výstavu otevřela botanická 17. června a prohlédnout si ji můžete ve výstavním fóliovníku v severní části zahrady až do 16. července, a to každý den od 9 do 19 hodin. O víkendu návštěvníky přivítá i průvodce.

"Celý letošní rok jsme v naší botanické zahradě věnovali rostlinám z amerického kontinentu. Výjimkou samozřejmě není ani výstava kaktusů a sukulentů," přibližuje expozici ředitel zahrady Bohumil Černý, "ve výstavním fóliovníku se představují nejvýznamnější oblasti Ameriky, mezi kterými nebudou chybět nejsušší oblasti Mexika, Chile, Bolívie či Kuby."

Expozice má ambici ukázat návštěvníkům, v jak extrémních podmínkách musí tyto působivé rostliny přežít. Jedním z nejvýznamnějších exponátů budou dlouhé mexické kaktusy saguara.

"Jedná se o největší kaktusy světa, které dorůstají až do výšky 24 metrů. V extrémním prostředí Sonorské pouště rostou tyto rostliny velmi pomalu a zároveň se dožívají úctyhodného stáří až 200 let," vysvětluje Eduard Chvosta, spoluautor výstavy. "Představíme největšího jedince tohoto druhu pěstovaného v České republice. Naše rostlina je zatím sice jen metr a půl vysoká, ale její stáří odhadujeme již na zhruba 20 let," dodává.

Pokud si chcete nějaký pěkný kousek vypěstovat i doma, můžete během výstavy využít doprovodný prodej s širokou nabídkou rostlin. A pokud jste zahradnicky nepolíbení, nemusíte zoufat!

Na místě vám totiž odborníci poradí, jaká rostlinka je pro vás tou nejlepší volbou a jak o ni správně pečovat.

21.6.2017 | Barbora Bittnerová