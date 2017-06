Pražské ulice opět zaplní klauniáda a nový cirkus. Již podeváté startuje festival Za dveřmi!  

Již podeváté se tak může Praha těšit na osvěžující podívanou, během níž vymění účinkující divadelní sály za městské ulice a parky. Vstup na festival, který se odehraje od 10. do 13. července, je zcela zdarma a diváci se mohou těšit třeba na průvod obřích loutek, na české divadelní premiéry i na inscenace ze Španělska, Francie, Slovenska či Litvy. “Do letní metropole přivezeme to nejlepší, co nás na mezinárodních i českých festivalech poslední dobou oslovilo. Budeme v ulicích, nedaleko parku i v šapitó,” láká Michaela Holbíková, organizátorka festivalu.

O slavnostní zahájení festivalu Za dveřmi se postará právě průvod obřích loutek, který budou doprovázet artisté na chůdách. Pak se hlavní pozornost přesune k holešovickému výstavišti, kde bude akce po celé čtyři dny primárně probíhat. Právě tam se představí i renomované mezinárodní soubory. “Ze Španělska jsme pozvali specialisty na klauniády La Industrial Teatrera a energického showmana Adriana Schvarzsteina, kterého naši diváci už dobře znají. Tentokrát přijede se dvěma novými představeními,” dodává Holbíková. Z Francie pak dorazí poetičtí Compagnie Une de Plus.

Z tuzemských souborů pak nabídne festival třeba brněnský La Cabaret Nomade, který dorazí se svým kočovným kabaretem v podobě divadla pro jednoho diváka, koncertním představením, storytellingem, fotografickou laboratoří i neobvyklým cestovním blešákem. Chybět ale nebude ani žonglérské duo Bratři v tricku, které uvede pražskou premiéru Běžkařské odysey. Na festival dorazí rovněž Amanitas Fire Theatre, V.O.S.A. či Divadlo Continuo.

Festival nabídne program pro děti i dospělé. “Chceme, aby na festival mohla chodit celá rodina, a tak jsme se letos ještě více zaměřili na naše nejmenší diváky,” zve na festival Holbíková. Pro děti bude od úterý do čtvrtka na Výstavišti připravena dětská zóna, kde nebude chybět vyprávění pohádek, malování na obličej či koncerty. Divadla pro děti se pak ujme především slovenské divadlo Teatro Tatro.

18.6.2017 | Barbora Bittnerová