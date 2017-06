Muzea a galerie otevřou své brány již za pár hodin. Začíná Pražská muzejní noc 

Jak se stalo již tradicí, i letos patří druhá červnová sobota pražským muzeím a galeriím, které chystají od 19 až do jedné hodiny noční neobvyklé programy. Vstup na ně je navíc zcela zdarma. Do akce se zapojí celkem 49 muzeí, galerií i dalších kulturních institucí a návštěvníci mohou zavítat celkem do 79 objektů, mezi nimiž proveze zájemce 10 speciálních muzejních autobusových linek.

A kam můžete během muzejní noci v Praze zavítat? Zájemce láká na návštěvu třeba České muzeum hudby, Dům fotografie, Galerie Vyšehrad, Letecké muzeum Kbely a samozřejmě Národní muzeum, Národní galerie i Muzeum hlavního města Prahy. Milovníci rostlin pak určitě ocení večerní procházku Botanickou zahradou PřF UK či skleníky trojské botanické zahrady, experti přes finance třeba expozici České národní banky.

Své brány otevřou také knihovny - třeba Knihovna Václava Havla, Knihovna Akademie věd ČR, Geografická knihovna i Městská knihovna. Program si přichystalo také Kino Ponrepo, Meetfactory, Národní památník na Vítkově i Český rozhlas, který již od dopoledne nabízí prohlídky vysílacích studií i bohatý hudební program.

Naše tipy:

10.6.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout