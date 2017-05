Prague Fringe láká na přední světové divadelní soubory i na nový vizuál

Devět dní, přes 230 představení, osm odlišných prostor - to slibuje svým návštěvníkům největší anglicky mluvící festival v České republice Prague Fringe. Ten letos oslaví své šestnácté narozeniny.

Devítidenní divadelní festival Prague Fringe proběhne ve dnech od 26. května do 3. června. “Během těchto devíti dní se na Malé straně objeví někteří s předních světových divadelních tvůrců,” láká ředitel a zakladatel festivalu Steve Gove, “dorazí renomovaný britský spisovatel, režisér a komik Henry Naylor se svým představením Angel, Slava Theatre ze Švédska nebo Tooth and Nail, výjimečný soubor čerstvých absolventů se svojí novou inscenací Hummingbird.”

Festival proběhne hned na několika místech na Malé Straně. “Možná na Malou Stranu moc často nechodíte, já vám ale doporučuji se schovat do jednoho z našich undergroundových prostorů a ponořit se do některého z mnoha světů, které naše představení otevírají,” dodává Gove. Prague Fringe se letos zaměří více než kdy předtím na sociální a politická témata. Některé inscenace se zaměří na nestabilní mezinárodní situaci posledních let a na stav současné společnosti.

Část letošního programu věnují organizátoři festivalu také skandinávskému divadlu. Dorazí oceňovaný soubor Teater Slava, který se v Praze představí již potřetí. Do Prahy zavítá v rámci své úspěšné festivalové tour, aby nabídl hned dvě inscenace - vtipnou one man show Kontra Alt a dětské představení What If… Vigo Venn. Dětem budou věnovány i další hry. Vůbec poprvé letos festival spustí hodinové showcase pro celou rodinu Family Fringe.

U příležitosti svého šestnáctého ročníku představili organizátoři zbrusu novou vizuální identitu, za níž stojí designérka a umělkyně Alina Shipikova. Nový motiv je založený na mozaice, kterou se autorka inspirovala dlážděnými ulicemi, které jsou pro Prahu tak typické. Festival má také nového maskota - Fringeona, který bude divákům radit s výběrem divadelních představení.