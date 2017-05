Against Me! se vrátí do Prahy. Fanouškům živě představí svou poslední desku

Americká punkrocková kapela Against Me! se vrátí zpět do české metropole! A nepřijede s prázdnou. S sebou totiž doveze svou poslední desku Shape Shit With Me, která vyšla v září minulého roku. Ta z jejich dosavadní tvorby vybočuje. Vůbec poprvé na ní floridská skupina zpívá o lásce.

Kapela Against Me! funguje od roku 1997, na svém kontě má již sedm studiových alb. Naposledy přijela do Prahy představit svou předposlední desku Transgender Dysphoria, která získala velmi příznivé ohlasy jak od fanoušků, tak od kritiků. Nyní se vrací s novou deskou Shape Shift With Me, kterou živě představí návštěvníkům Lucerna Music Baru 26. června.

Floridská skupina se novou deskou od své předchozí tvorby mírně odklání. Opět nechybí upřímnost a přímočarost, daleko více se ale zpěvačka a kytaristka Laura Jane Grace, která je autorkou textů, věnuje citům a konkrétně lásce, čemuž se kapela dlouhých dvacet let vyhýbala. “Já byla vždycky v punkové kapele, od které se čekalo, že bude politická. Nikdy jsem neměla pocit, že mám možnost psát písničky o svých citech a lásce. Proto mě to teď takhle přitahuje,” vysvětluje Laura.

Nečekejte ale žádné obyčejné “zaláskované texty”. Deska je unikátní tím, že ukazuje tyto city z pohledu transsexuála. Laura se totiž narodila jako muž. Své původní jméno Thomas James Gabel však v roce 2012 změnila, když se veřejnosti představila jako žena. “Existuje vůbec deska, která je o vztazích z perspektivy transsexuála?” ptá se sama sebe Laura, “Chtěla jsem vytvořit transgenderovou odpověď na desky Rolling Stones Exile On Main St., alb Liz Phair Exile In Guyville a the Streets A Grand Don’t Come For Free. Všechno to jsou desky o vztahu mezi lidmi. Jsou kvanta desek o tom, co láska pro všechny znamená. Já ale chtěla prezentovat trans pohled na sex, lásku a zklamání v lásce.”

Vstupenky na koncert jsou k dostání v internetovém předprodeji za 420 korun. Na místě budou v den konání ještě o sedmdesát korun dražší.