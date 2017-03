Sedmička březnových koncertů: Česko čekají velké návraty i premiérová show

Po nadupaném únoru přichází poněkud odpočinkovější březen. To ale neznamená, že by si neměli přijít ani během třetího kalendářního měsíce hudební fanoušci na své. Česká republika se dočká několika slavných návratů, na programu je ale i jednoho velkého premiérového vystoupení.

Hned druhý březnový den zavítá do české metropole americká kapela Band of Horses, která sem přijede odehrát svůj premiérový koncert. Pětice ze Seattlu dorazí do Lucerna Music Baru, kde představí nedočkavým fanouškům své nejnovější a dlouho očekávané album Why Are You Ok. Samozřejmě, že nebude chybět ani průřez její starší tvorbou. Vstupenky jsou stále k dispozici v internetovém předprodeji za cenu 690 korun.

Hned o den později bude patřit Praha kultovní disco kapele 70. a 80. let Boney M., v jejímž čele vystoupí Liz Mitchell, hlavní zpěvačka z původního složení. Malou sportovní halu přijíždí formace proměnit v obrovský taneční parket! Zazní legendární hity Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Belfast, Rivers Of Babylon, Brown Girl In The Ring i Rasputin. Ani její koncert není ale dosud zcela vyprodaný. Lístky lze stále zakoupit v internetovém předprodeji za 490 korun.

Po dlouhých šesti letech se do české metropole vrátí americký zpěvák a skladatel Jason Mraz, dvojnásobný držitel prestižních cen Grammy. Ty sice získal za píseň Make It Mine, nejvíc se ale proslavil svým singlem I’m Yours, kterého se živě dočkají i ti, kteří zavítají 20. března do Fora Karlín. Právě zde totiž pětatřicetiletý zpěvák s českými kořeny vystoupí. Praha se tak konečně opět dočká sympatické kombinace popu, rocku, reggae, folku, jazzu i rocku.

Svou novou desku Under Stars přijede do České republiky představit skotská zpěvačka Amy Macdonald. Ta s čerstvými skladbami nyní objíždí celou Evropu! “Jsem na ty písničky moc hrdá a album mi dělá velkou radost. Je na něm hodně neuvěřitelných momentů,” láká hudebnice na svůj nový repertoár. Spolu s anglickým písničkářem a textařem Newtonem Faulknerem vystoupí 21. března v Lucerna Music Baru. Pokud ale ještě nemáte lístky, nejspíš se na koncert nedostanete. Je totiž kompletně vyprodaný.

Velkého koncertu se v březnu dočkají také Brňané. Svou poslední desku Stripped, která vyšla 9. září minulého roku, sem přijede představit americká zpěvačka Natalie McIntyre, jež je však známá především pod svým uměleckým jménem Macy Gray. Ta se vrací do Česka po dvou letech, aby zaplnila svými silnými a plnými vokály brněnské Sono Centrum, kde se její koncert 25. března uskuteční. K dispozici zbývá ještě několik vstupenek za 990 korun.

6) Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox /26. března/

Po své úspěšné české premiéře v roce 2014, vyprodaném koncertu v Lucerna Music Baru o rok později a loňském zaplněném Velkém sále se v Praze opět představí energií nadupaná show hudební formace s názvem Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox. Ta vystoupí opět ve Velkém sále Lucerny, který bude na přání umělců upraven k sezení. Na letošní koncert ještě několik lístků zbývá. Zájemci je mohou zakoupit v internetovém předprodeji za 695 korun.

Na svém konci nabídne březen i něco pro fanoušky tvrdších hudebních žánrů. S novým albem The Serenity Of Suffering dorazí do Prahy v rámci velkého světového turné totiž metalová kapela Korn, která vystoupí 30. března ve Foru Karlín. Skupina má v České republice velmi silnou fanouškovskou základnu, proto jsou vstupenky i speciální balíčky již dávno vyprodané.