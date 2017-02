Každoročně se v Indii ztratí kolem 80 tisíc dětí. Jedním z nich je i Saroo, který omylem usne ve vlaku, zatímco čeká v noci na svého bratra Gudu, s nímž má sraz na nástupišti. Vzbudí se, až když ho vlak v plné rychlosti se zavřenými dveřmi unáší daleko od domova, kam se nedokáže sám vrátit.

Ve filmu Lion sledujeme příběh pětiletého chlapečka Saroo, jemuž se podaří z vlaku vystoupit až v Kalkatě, kde mu nikdo nemůže pomoci. Mluví se tam totiž jiným jazykem a ztracených dětí je v ulicích tolik, že i kdyby mu rozuměli, nikdo mu asi nebude věnovat pozornost. Děti jsou tam navíc v nebezpečí, kdejaké pochybné skupiny je tam unáší pro kdejaké pochybné účely, takže i přidat se na noc k několika ztraceným dětem přespávajícím na zemi v podchodu je vlastně obrovský risk.

Saroo je sice maličký a nikdo mu nerozumí, relativně dobře si však dokáže poradit a nejednou unikne na poslední chvíli hrozícímu nebezpečí. Dostane se až do jakési organizace pro ztracené děti, skrz ní je pak víceméně proti své vůli adoptován australskou rodinou. Tam zažije krásné, bezpečné a zajištěné dětství s milujícími rodiči (Nicole Kidman, David Wenham) navzdory potížím s nemocným bratrem Mantoshem, který je také adoptován. Dokonce i o čtvrt století později se však nedokáže zbavit matných vzpomínek na svůj indický život a rodinu, která na něj možná stále čeká.

Dospělý Saroo (Dev Patel) dostane od spolužáka tip na Google Earth, a od té chvíle začne být pátráním po minulosti úplně posedlý. Jeho přítelkyně Lucy (Rooney Mara) se ho současně snaží podpořit, současně však nemůže nikdy úplně porozumět tomu, co ho zpět do Indie tolik táhne a jestli vůbec toto pátrání bude někdy mít konec. Film vznikl podle knihy "Dlouhá cesta domů", kde skutečný Saroo pravdivě vypráví svůj životní příběh. Na konci filmu je také uveden tip na stránku lionmovie.com, kde je více rozepsáno, jak lze ztraceným dětem v Indii pomoci.

Lion vsází 100% na příběh, což si může dovolit. Saroo opravdu zažil něco, o čem by měl svět vědět. Je však na druhou stranu škoda, že film je čistě vyprávěním toho, co se stalo. Nenajdete tam jediný moment zamyšlení, žádné umělečtější prvky nebo motivy, které by měly nějaký hlubší význam. I herci (s jedinou světlou výjimkou - Nicole Kidman) prostě suše hrají, jak co bylo, nedostávají se za hranice toho, jak je známe, a fungují jen jako zprostředkovatelé příběhu. Nominace Deva Patela za vedlejší mužskou roli na Oscary (a ocenění BAFTA, které dokonce vyhrál) není úplně na místě, když se díváme čistě jen na herecký výkon a ne na to, že jsme možná zaujatí a dojatí příběhem, který nám zprostředkoval.

Indie se svými barvami, kulturou, společností i zmatkem, který v ní je, má své kouzlo a někteří možná při sledování Liona na chvíli zavzpomínali třeba na Milionáře z Chatrče. Lion se však s tímto filmem moc srovnat nedá. Jedná se o krásný film, u něhož citlivějším duším možná na konci slzička ukápne, jestli však nabízí i něco více než jen audiovizuální verzi příběhu sepsaného v knize (pro ty, co jsou líní číst), to už je asi na názoru jednotlivých diváků. Film doporučujeme vidět, možná však raději bez vysokých očekávání.

