Jak se dobře vyspat? Poradí workshop na Lanterně

Dobře se vyspat zůstává pro mnoho lidí jen nesplněným přáním. Přitom spánek je nejen potřeba, ale i návyk, a technice snadného usínání a osvěžujícího spaní se dá naučit.

Přesvědčit se o tom můžete při pobytu nazvaném Zdravý spánek a spánková psychohygiena koučky a lektorky Jitky Ševčíkové, zaměřující se na zvyšování psychické odolnosti. Její praktický třídenní workshop, na kterém se i vyspíte, proběhne 5. - 7. dubna 2024 ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích.

Nemůžete usnout nebo se ráno i po několikahodinovém spánku cítíte unaveně? Co můžete udělat pro to, aby váš spánek byl kvalitnější nebo podpořil vaši paměť? A co před spánkem raději nedělat? Nejen o tom bude seminář oblíbené koučky a mentorky Jitky Ševčíkové, na němž si postupně osvojíte techniky zdravého spánku a spánkové psychohygieny. A kde jinde se vám bude lépe usínat než v klidu a komfortu Spa hotelu Lanterna, kde se můžete po společném programu oddat relaxaci ve wellness centru, dopřát si uvolňující masáž, skvělou gastronomii a termální bazény či saunové rituály v blízkém Wellness Horal. Utřídit myšlenky i „restartovat“ hlavu vám jistě pomůže také procházka na čerstvém horském vzduchu. A pozor: okolní neporušené lesy CHKO Beskydy jsou protkány řadou značených tras pro turisty i běžce.

Termín: 5.– 7.dubna 2024

Místo: Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice - Léskové 659