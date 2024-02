Zlin Design Week 2024

Zlin Design Week, týdenní festival designu, který nabízí inspiraci úplně pro každého. Letos slaví 10 let a opět otevře prostor pro setkávání mladých designérů a profesionálů, prezentaci a sdílení nápadů, ale především navázání nečekaných spojení.

"FUTURE IS", to je téma jubilejního ročníku, které nás vyzývá hledat odpovědi na otázky jako: Jaká bude role designu při řešení klimatických a sociálních výzev? Jak podpoříme lidskou rozmanitost? Jak se propojíme s novými technologiemi?

To vše a mnohem více můžete poodhalit na festivalu Zlin Design Week, kde na vás čekají inspirativní přednášky, živé rozhovory v rámci Design KANTÝNY, výstavy, PechaKucha Night nebo dvě dechberoucí Fashion show, které se uskuteční 10. a 12. května. Jednu z nich dokonce připravuje česko-dánský designér a absolutní vítěz mezinárodní soutěže Best in Design 2020 Milan Flíček.

Kromě zmíněného jsou pro designéry, střední školy i širokou veřejnost připraveny edukační programy, design shop a workshopy, které kombinují program vzdělávání, rozšiřování obzorů a rozvoj vlastní kreativity.

Celý program a vstupenky naleznete na webových stránkách festivalu.