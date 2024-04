Bezpečně v online světě – Lanterna pořádá unikátní workshop

Jak našlapovat v online světě bezpečně? Jak mít soukromí na sítích i jinde pod kontrolou? Nejen na tyto otázky vám odpoví na unikátním zážitkovém workshopu, který se koná 5. až 7. května 2024 ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, ti nejpovolanější – expert a soudní znalec na kybernetickou bezpečnost a milovník technologií Karol Suchánek a koučka a odbornice na emoční inteligenci a psychickou odolnost Jitka Ševčíková.

Na zážitkovém workshopu nazvaném “V síti” se dozvíte, jak si správně chránit své přístupy a předcházet možnému nebezpečí, jak reagovat na to, když se vám někdo nabourá do vašeho soukromí, do PC či na sítě, i jak být před hackery o krok napřed. Dozvíte se mnoho o legálních i nelegálních aplikacích, pravidelných aktualizacích, zálohování, šifrování, antiviru, využití emoční inteligence a kritického myšlení. A probírat se bude také ženský a dětský online svět a jejich úskalí. Bezpečně a v maximálním pohodlí se ostatně budete cítit i v komorním a klidném prostředí Spa hotelu Lanterna, kde se můžete po společném programu oddat relaxaci v L-Spa, dopřát si uvolňující masáž, skvělou hotelovou gastronomii a termální bazény či saunové rituály v blízkém Wellness Horal. Utřídit myšlenky i „restartovat“ hlavu vám jistě pomůže také čerstvý horský vzduch – okolní neporušené lesy CHKO Beskydy jsou protkány řadou značených tras pro turisty i běžce.

Termíny: 5.–7. května 2024

Místo: Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice – Léskové 659

Více informací: www.valachy.cz