Workshop: Jak přijmout a proměnit hněv v rodičovství?

Je vztek tvým důvěrným průvodcem rodičovstvím? Oddáváš se mu častěji, než bys ráda? Nevíš si s ním rady? Láká tě zjistit odkud se bere a co s ním, když se objeví? Chceš se naučit, jak ho projevit zdravě a nezraňovat ani sebe, ani druhé? Chtěla bys porozumět zprávě, kterou pro tebe má? Kurz je první pomocí při intenzivním a pravidelném prožívání hněvu. Co se v kurzu naučíš: jak jednat v situacích, kdy automaticky nabíháš do silných emocí jak v takových situacích navázat spojení sama se sebou nebo ho znovu navázat, máš-li toho až nad hlavu jak se co nejrychleji a nejúčinněji zklidnit jasně vnímat i při velkém stresovém vypětí projít hněvem zdravě označit si nejsilnější spouštěče hněvu a aktivně s nimi pracovat Jak se díky hněvu postavit do vlastní síly? Jak může hněv podpořit tvé sebevědomí? Přijď se dozvědět 17. února od 17 do 19 hodin v Dobré Montessori MŠ a ZŠ, Zlín, Náves 86, Prštné.