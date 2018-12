Pohoda Festival 2019 - Letisko Trenčín

Pohoda je umelecký festival na ktorom sa alternatíva, indie, elektronika, world music a punk stretávajú s klasikou; spolu s literatúrou, tancom, vizuálnym umením, filmom a divadlom.

Penelope Isles na Pohode 2019

Na Pohode 2019 zahrá aj brightonská kapela Penelope Isles. „Keď začali na londýnskej konferencii IFF, kde sa predstavujú nádejní umelci z veľkých agentúr, hrať Penelope Isles, chcel som po prvej pesničke odísť. Druhá sa mi pozdávala, tretia ma nadchla a po štvrtej som vedel, že túto kapelu chceme mať na Pohode. Akoby sa duch Pixies vznášal nad Brightonom a navštívil túto zvláštnu partiu muzikantov, pričom vznikla osobitá hudba, ktorú čím dlhšie počúvate, tým viac pokladov v nej nájdete.“ povedal o Penelope Isles Michal Kaščák.

Legendy Hip-Hopu The Roots na Pohode 2019

Na Pohode 2019 vystúpi aj jedna z najlepších hip-hopových skupín histórie – legendárni The Roots. Ich živé vystúpenia sú považované za vôbec najlepšie v rámci žánru, no pre povinnosti v The Tonight Show Starring Jimmy Fallon sú pomerne exkluzívnou záležitosťou. Pravidelne hrávajú akurát tak na vlastnom festivale The Rooots Picnic v rodnej Philadelphii. Ten je našťastie každoročne v júni, a tak Questlove, Black Thought a spol. predstavia svoj organický hip-hop jazz aj na trenčianskom letisku.