Kávový festival Two Coffee Champs 2024

Two Coffee Champs je dvojdňový festival kávy zameraný na ochutnávky kávy v rôznych prípravách, prednášky, cuppingy a workshopy sústredené na senzoriku a domácu prípravu kávy. Two Coffee Champs 2024 prinesie do Bratislavy spojenie troch aspektov: hudby, umenia a samozrejme kávy. V treťom ročníku sa pridáva na energií a zväčšujeme niektoré zóny. Počas cuppingu sa návštevníci môžu naučiť vnímať chute kávy, od dovozcov, pražiarov či barmanov si vypočuť pútavé prezentácie, zastaviť sa v exteriérovej zóne, alebo sa osviežiť v oddychovej zóne. Tešiť sa môžu na množstvo medzinárodných pražiarní, ktoré predstavia svoje jedinečné štýly praženia kávy.

Festival je vhodný pre všetky vekové kategórie a ponúka pestrý celodenný program v interiéroch aj exteriéroch Novej Cvernovky. Vstupenka zahŕňa neobmedzenú konzumáciu kávy, vstup do všetkých zón festivalu, účasť na prednáškach a riadených degustáciách kávy. Okrem toho sa môžete tešiť aj na súťaže v príprave kávy, kde sa baristi zo slovenska a zahraničia stretávajú a merajú svoje schopnosti. K dispozícii aj nová rozšírená gastro zóna s jedlom a nápojmi. TCC 24 je vhodné podujatie pre rodiny s deťmi. Deti do 13 rokov majú vstup ZDARMA.