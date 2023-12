Topfest 2024 SK

TOPFEST pokračuje ve své misi přinést na Slovensko ROCK-METAL-PUNK festival evropského standardu.

V roce 2023 jsme na Slovensko přinesli mnoho známých světových i domácích skvělých kapel v tomhle žánru jako například PARKWAY DRIVE, EPICA, THE AMITY AFFLICTION, DYMYTRY, SLOBODNÁ EURÓPA, EKTOMORF, POWERWOLF, CALIBAN, AURORA, KONFLIKT, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, THREE DAYS GRACE, INE KAFE, TRAKTOR a jiných …

Pro rok 2024 jsme namíchali ještě lepší i zvučnější hudební koktejl, který určitě potěší každého fanouška TOPFESTU. Vidíme se na novem místě, kde na vás už budou čekat nové, lepší služby a zajímavý program.

První skupiny:

SCORPIONS ( DE ), FIVE FINGER DEATH PUNCH ( US ), MIXED UP EVERYTHING ( AU ), ECLIPSE ( SE ), PRETTY MAIDS ( DK ), ANNIHILATOR ( CA ), RISE OF THE NORTHSTAR ( FR ), TAG MY HEART ( DE ), KABÁT ( CZ ), MEGA MONSTER MEETING ( CZ ), WANASTOWI VJECY ( CZ ), ŠKWOR ( CZ ), BLITZ UNION ( CZ ), ALKEHOL ( CZ ), KONFLIKT ( SK ), HEĽENINE OČI ( SK ), SPS ( CZ ), PANOPTIKO ( CZ ), BIJOUTERRIER ( SK ), THE BLACK ACADEMY ( CH ), SYMFOBIA ( SK ), MAD FREQUENCY ( SK ), PORTA INFERI ( CZ ), EKTOMORF ( HU ), SCARLET ANGER ( LU ), BLACK PAISLEY ( SE ), ČAD ( SK )

Konflikt Slovak legend Conflict blood pumping not only all the punks who like zahalekají hymnal choruses. Straightforward punk laced with HC, metal and ska played by a band that is no longer any newcomer. While playing for over 20 years, to his credit not...

Alkehol Alkehol - česká rocková hudební skupina. Alkehol vznikl v roce 1991, kdy se Ota Hereš a Petr Buneš, tehdy kytaristé thrashmetalové skupiny Kryptor, rozhodli složit ne-trashmetalové písně s hospodskými texty.