Koncert Lobkowiczkého salonu: Consortium Conservatorium

V pořadí druhý koncert Lobkowiczkého salonu, kde představujeme mladé talentované umělce, přivede do Koncertního sálu studenty flétnové třídy Pražské konzervatoře. Soubor je tvořen studenty oboru hra na zobcovou flétnu a jeho obsazení se mění ve shodě s aktuálním obsazením třídy zobcových fléten.

Repertoár je tvořen skladbami z období pozdního středověku, renesance, baroka a soudobé hudby 20./21. století. Dramaturgie je směřována vždy k nastudování tematicky ucelených programů. K interpretaci využívá soubor kopie dobových nástrojů z široké rodiny zobcových fléten – zejména consort renesančních zobcových fléten, postavený dle originálu z Hofburg museum ve Vídni (soprán, alt in g, alt in f, 2x tenor, bas in f, bas in C).

Pro repertoár 17.-18. století jsou pak používány kopie fléten barokních (soprán, alt, tenor, bas). Představí se flétnistky K. Mydlářová, A. Šteflová, B. Formánková, K. Petrůjová, Z. Sládková, Z. Horáková za doprovodu cembala Dity Keglerové s následujícím programem: Francesco Barsanti (1690–1775): Sonata g moll Georg Friedrich Haendel (1685–1759): Sonata g moll Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763): Quatrieme suite Georg Philipp Telemann (1681–1767): Ouverture a moll (Ouverture, Les plaisirs, Air a l’italien) Tarquinio Merula (1595–1665): Canzon la trecha Georg Philipp Telemann (1681–1767): Sonata d moll

Krátká přednáška na téma „Piranesi: Romantický grafik 18. století“ v ceně vstupného od 17:00. Při zakoupení vstupenky na koncert získáte zvýhodněné vstupné za 100 Kč do muzea Lobkowiczkého paláce a 30 % slevu do Lobkowicz Palace Café. Šatna zdarma. Lobkowiczký palác v tento den otevřen do 20:00. Vstupenky lze koupit na pokladně Lobkowiczkého paláce nebo rezervovat na tel. 602 108 292.