The Wombats v Praze

The Wombats se k nám vrátí s novým albem ‘Beautiful People Will Ruin Your Life’, které vyjde 9.února 2018! Pražský Lucerna Music Bar přivítá The Wombats 13.dubna, vstupenky jsou v přeprodejích na webu a pokladně Lucerna Music Baru, v sítích Ticketpro a Ticketportal za 690 Kč + poplatky.

The Wombats The Wombats je tříčlenná norsko-anglická indie rocková skupina založená v roce 2003. Mezi její členy patří Matthew Murphy (zpěv, kytara, klávesy), Dan Haggis (bicí, pomocné vokály) a Tord Øverland-Knudsen, který pochází...