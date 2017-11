Kelly Family: We Got Love, Europe Tour

Slavná hudební skupina The Kelly Family nedávno oznámila svůj návrat na hudební podia. Na svém turné spojeném s vydáním nového alba We Got Love přijede 8. 3. 2018 koncertovat také do pražské O2 areny.

Hudební formace, která v devadesátých letech doslova pobláznila miliony fanoušků po celém světě, zahraje zásadní hity své tvorby, mezi které patří skladby jako An Angel, Nanana, I Cant Help Myself, Santa Maria a další.