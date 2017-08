Alt-J v Praze

Jedna z nejpozoruhodnějších britských kapel současnosti alt-J se v únoru příštího roku vrátí do české metropole. Představit přijede své nové album Relaxer. Koncert proběhne 4. února 2018 ve Foru Karlín. Vstupenky bude možné zakoupit za 990 Kč od čtvrtka, 27. července, v 10 hodin na webu fource.cz, GoOut.cz a v síti Ticketpro.

alt-J se dali dohromady v anglickém Leedsu před deseti lety. Dnes tříčlenná kapela má na kontě tři alba. Debut z roku 2012 An Awesome Wave získal Mercury Prize, druhá deska This Is All Yours dokonce nominaci na Grammy. Relaxer je třetí studiovou nahrávkou, která vyšla teprve před pár týdny. „Skvělá deska, i když ne zcela uvolňující,” napsal britský NME. Pravdou je, že Relaxer je oproti předchozí tvorbě méně radostné a o něco zádumčivější dílo. Přestože alt-J v posledních letech dokázali oslovit vedle příznivců nezávislé hudby i popověji laděné posluchače, opět ukazují snahu neopakovat se, nestát na místě a zkrátka dělat si, co chtějí.

V Praze alt-J zahrají podruhé – před dvěma lety na jejich koncert ve Žlutých lázních přišlo na 5 tisíc fanoušků.