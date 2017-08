Alt-J po Ostravě dorazí také do Prahy. Představí novou desku Relaxer  

Alt-J se letos postarali o skvělý zahajující den festivalu Colours of Ostrava, kdy doplnili program hlavní stage, na níž chvíli před nimi hrála zpěvačka Birdy a několik desítek minut po nich vystoupila americká kapela Imagine Dragons. Příští rok se vrátí, aby své fanoušky potěšili samostatným indoor koncertem, který se uskuteční 4. února 2018 ve Foru Karlín.

Do Prahy dorazí kapela představit své novinkové album Relaxer, které představili 2. června tohoto roku. Pro své fanoušky ale již dříve vypustili několik singlů, mezi nimiž nechybí písně 3WW, In Cold Blood, Adeline či Deadcrush. Relaxer je třetím studiovým albem, které přichází po nahrávce This Is All Yours, jež vyšla v roce 2014. Debutovou desku pak vydali atl-J o dva roky dříve s názvem An Awesome Wave.

Kapela se dala dohromady již před deseti ledy, kdy se její členové setkali v anglickém Leedsu. Za druhou desku získali nominaci na Grammy, třetí nahrávka se snaží její popularitu dohonit. “Skvělá deska, i když ne zcela uvolňující,” komentoval novinku britský magazín NME. I samotná kapela přiznává, že je nová nahrávka méně radostná a o něco zádumčivější.

Do české metropole se kapela vrátí po necelých třech letech. Naposledy potěšila své pražské fanoušky koncertem ve Žlutých lázních, kde si je přišlo poslechnout kolem 5 tisíc návštěvníků. Vstupenky na únorový koncert jsou již nyní k dispozici v internetovém předprodeji. Zájemci zaplatí za jeden lístek 990 korun.

2.8.2017 | Barbora Bittnerová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout