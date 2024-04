Festival Noc zpěvaček

Festival VOCAL – Noc zpěvaček představuje špičkové vokalistky české a slovenské hudební scény. Během jediného večera se představí sedm ženských hudebních osobností. Posluchač tak má možnost poznat různé typy osobité interpretace autorských písní i světových evergreenů. Jazz, blues, latin i chanson, to vše v nových sestavách a aranžích, které vznikly exkluzivně pro Noc zpěvaček 2024.

Patronkou festivalu je známá česká osobnost, zpěvačka Jana Koubková. Koncertní večer odkazuje na důležitou roli Jany Koubkové, která založila Vokalízu – pravidelné setkávání jazzových, bluesových a rockových hudebníků, které probíhalo v Praze v letech 1981–2000. Po úspěšném 1. ročníku, který se uskutečnil v Praze, pokračoval do Ostravy a do Plzně, se festival VOCAL – Noc zpěvaček opět vrací do Jazz Docku s novými špičkovými zpěvačkami. Pro tento rok Vám zazpívají: Yvonne Sanchez, Marta Marinová, Veronika Vítová, Zdenka Trvalcová, Gabriela Vermelho, Pavla Baráková a Petra Ernyei, která Vás celým večerem provede.

Kapela: Ondřej Kabrna – p; Adam Tvrdý – g; Rasťo Uhrík – b; Daniel Šoltis – dr.