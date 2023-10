Carmen Souza (nar. 1981) je portugalská jazzová zpěvačka a skladatelka kapverdského původu. Kombinuje tradiční kapverdské formy se současným a tradičním jazzem.

Carmen Souza se narodila 20. května 1981 v Lisabonu rodičům, kteří se přestěhovali do Portugalska poté, co Karafiátová revoluce ukončila koloniální éru jejich rodných Kapverdských ostrovů. Ačkoli Souza sama byla na Kapverdách jen několikrát, jednou na rodinném výletě, když jí bylo deset let, a podruhé jako dospělá v roce 2010, vyrůstala v kreolštině a jedla kapverdská jídla. Ještě jako dítě začala zpívat gospelovou hudbu v kostelním sboru. Její rodiče udržovali úzké styky s diasporou a Souzino dětství bylo naplněno hudbou a kulturou Kapverd, stejně jako bývalých portugalských kolonií Angoly, Brazílie, Mosambiku a Svatého Tomáše.

Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World.

VÍCE INFORMACÍ ZDE