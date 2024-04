Mike Portnoy v Praze

MIKE PORTNOY SE VRÁTIL A DREAM THEATER V IKONICKÉ SESTAVĚ OSLAVÍ 40 LET I V PRAZE

DREAM THEATER oslaví neuvěřitelných 40 let a do sestavy průkopníků progresivního metalu se po 13 letech vrátil její spoluzakladatel a bubeník Mike Portnoy. Ikonická sestava právě pracuje na šestnácté desce a v říjnu do Evropy vyrazí na jubilující turné. To v listopadu nemine ani Prahu!