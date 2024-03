Kim Gordon v Praze

Od releasu The Eternal, závěrečné desky Sonic Youth, a následného rozpadu jedné z nejosobitějších a nejvlivnějších kapel posledních několika dekád uplynulo už přes 10 let. Kim Gordon se (nejen) o tomto období, které odstartovalo na počátku osmdesátek, kdy kapelu založila po boku kytarových mágů Thurstona Moora a Lee Ranalda, rozepsala ve svém bestselleru Girl in a Band. Knihu, a především zmiňovanou formativní životní i hudební etapu, uzavírá příznačně slovy „I know it sounds like I’m someone else entirely now, and I guess I am“.