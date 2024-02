Myles Smith v Praze

Pochopit vlastní emoce: písničkářský objev z TikToku Myles Smith poprvé v Praze

„Why’d you get me so high, to leave me so low?“ ptá se britský objev Myles Smith ve své virální skladbě Solo. Emocionální píseň se díky své popularitě na TikToku dostala k milionům posluchačů. Osobní texty o vlastní zranitelnosti, nezaměnitelný hlas a akustická kytara – aby strhnul plný klub Smith nic víc nepotřebuje.