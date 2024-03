Laďka Kozderková 75

26. června 2024 by se Laďka Kozderková dožila 75 let. Tento se uskuteční v pražském divadle Rokoko pořad připravený jako pocta geniální zpěvačce a herečce. Ne nadarmo se jí říkalo česká Barba Streisandová nebo Lady muzikál. Pohybovala se s lehkostí v jakémkoliv žánru. Její první divadelní angažmá bylo právě v divadle rokoko. Fenomenální úspěch měla v Hudebním divadle v Karlině, kde dodnes vzpomínají na její hlavní roli v muzikálu Hello, Dolly! Odborníci tvrdí, že byla nejlepší představitelkou Dolly a kdyby zpívala na Broadwayi, klaněl by se jí celý svět. Škoda, že jí nebylo dopřáno dožít se dnešního jubilea.

Poctu Laďce Kozderkové připravila nová česká hudební skupina CREWPĚJ (krůpěj). V den, kdy by Laďka oslavila své 75. narozeniny a na místě, kde po konzervatoři začínala svoji pěveckou kariéru v krásných prostorách Divadla Rokoko zazní v podání této skupiny její největší hity. Uslyšíte například Píseň o smrti nevinného blázna, Já už vím, Co bude dál a mnoho dalších. Těšit se můžete na zajímavé hosty a taneční doprovod v originální choreografii Martina Šintáka. Na závěr večera skupina CREWPĚJ představí i svou tvorbu. Mottem skupiny je: Originální muzika, české texty, zpěv, piano, kytara a vždy o krůpěj víc.