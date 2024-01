Hoř, ale nevyhoř: workshop zaměřený na sebepéči s bodyterapeutkou Hankou “Každá lidská bytost je jedinečná ve svém určení, ve svých projevech a znacích. Vrůstáme do těla jako do příběhu.” Inspirativní lekce zaměřená porozumění sobě, jak včas zachytit tělesné vjemy a prožívání signalizující stres, zátěž, diskomfort a něco změnit, zpomalit. Hanka vám přiblíží některá bodyterapeutická cvičení, také pracuje s expresivními technikami (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používá relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Inspiruje se narativním a dialogickým přístupem. Co je to to body…? Bodypsychoterapie patří do hlavního proudu psychoterapie.

Opírá se o řadu vlastních výzkumů z mnoha oblastí humanistických a přírodních věd. Je holistická, člověka vnímá ve všech jeho vrstvách a zaměřuje se na jejich propojení. Hana Chalušová je psychoterapeutka, která absolvovala psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci se skupinou (InStep), psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT), psychoanalytické skupinové teorie (ČSPAP) a řadu dalších kurzů. Provozuje soukromou praxi Terapie na Tělo. Působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, kde vedu bodypsychoterapeutické skupiny a také frakcionovaný stacionář pro dospívající.