Televizní studio - stálá expozice

Zásluhou spolupráce s Českou televizí se do Národního technického muzea dostala funkční televizní technika a technologické stojany a nábytek, které v letech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní vysílání.

V poslední době se právě z tohoto studia vysílaly sportovní pořady, například vstupy do přímých přenosů fotbalu či hokeje. Součástí expozice jsou informace na panelech a infokiosku.

A jaká technika je ve studiu k dispozici? Kromě jiného je možné natáčet s kamerami Sony BVP 500P, umístěnými na mohutných studiových stativech, zasednout za obrazovou režii Sony DME 7000 nebo zvukový mixážní pult Sony MXP 29, ve studiu a režii sledovat obraz na několika typech profesionálních monitorů Sony. Vybavení televizní střižny, kde se stříhaly reportáže natočené v terénu, reprezentují střihová jednotka Sony BVE 600, záznamové stroje Sony PVW-2800P formátu Betacam SP nebo titulkovač ASTON MOTIF XP. Skutečnou lahůdkou je vysílací automat Sony Betacart BVC-10P, který byl od roku 1990 do roku 2009 v objektu zpravodajství používán k odbavování obrazových příspěvků do vysílání zpravodajských relací. Do stroje vážícího několik set kilogramů se před vysíláním, nebo i během něj, vložily desítky videokazet Betacam SP, opatřených čárovým kódem, které stroj během zpravodajské relace postupně podle soupisky automaticky zakládal a přehrával.

V expozici se konají workshopy vedené zkušenými televizními pracovníky, kteří účastníky seznámí s funkcí jednotlivých přístrojů a prací v televizním studiu. Účastníci workshopů si postupně vyzkouší role redaktora, meteorologa, kameramana či režiséra a budou mít možnost poznat, co vše práce v televizním studio obnáší a možnosti jejího technického vybavení nabízejí.

