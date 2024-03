Letní kulinářský tábor pro děti

Přemýšlíte, čím své ratolesti zabavit o prázdninách? Na pár dní bychom pro ně program měli! Naši kuchaři, pekaři a cukráři přichystali 5denní příměstský tábor, který děti provede světem gastronomie a řemesel a dá jim ochutnat kvalitu surovin. Na konci týdne si společně užijete večeři, kterou uvaří vaši malí šéfkuchaři a šéfkuchařky.

Co se na táboře děti naučí a na co se můžou těšit? Poznávat suroviny a jejich kvalitu, vnímat sezónu a to, jak se skladba jídelníčku proměňuje v roce, vaření a přípravu mnoha pokrmů pod dohledem špiček v oboru, výlety a procházky, obdrží svou první kuchařskou soupravu OPINEL, tématické workshopy, tvorbu vlastní kuchařky a přípravu slavnostní večeře pod vedením kreativních šéfkuchařů Ambiente.