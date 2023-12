Devendra Banhart v Praze

MY KIND OF SUMMER

Ačkoliv se může zdát, že je hudba Devendry Banharta psaná s mimoděčnou lehkostí, není to tak úplně pravda. Banhart chce, abyste věděli, že každé jedno slovo bylo pečlivě promyšleno. Do Prahy přijede hrát z nové desky Flying Wig. „Můj život je plný smutku. Všechno, co dělám, dělám proto, abych se s tím smutkem vyrovnal,” přemítá hudebník, který se věnuje i vizuálnímu umění, módě, kurátorství.

Nezaměnitelný hudebník a formativní osobnost freakfolkové scény Devendra Banhart se do Česka vrátí po čtyřech letech. V rámci série letních koncertů My Kind of Summer, které Fource Entertainment pořádá ve Žlutých lázních, vystoupí 6. srpna 2024.