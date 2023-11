Zpátky do Betléma - Dopolední divadlo pro maminky s dětmi

Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi „ano“, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili Vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Pojďme zpátky do Betléma, ten příběh je o každém z nás. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým učitelem, panem řídícím u betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně.

Účinkuje: Pavel Šmíd a Vojta Vrtek Rezervace – Martina Slívková, 241 773 832, 778 482 787, slivkova@kc12.cz