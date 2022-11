Až opadá listí z dubu

Pohádka pro děti i velké „děti“ z knihy Jana Wericha Fimfárum, která pojednává o tom, jak si sedlák Čupera musel projít peklem při cestě za „nepitím“. A stálo to za to. Jak je ve Werichově díle zvykem, hrdinovu nápravu sledujeme s laskavým pohledem, nadhledem a smyslem pro humor. A hodně se při tom muzicíruje. „Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ (Jan Werich)

