Když prší, tak provazce vody strhávají do kanalizace nánosy minulosti. Černá voda se valí a v ní jsou vzpomínky, na to, co bylo, na možnosti, které se nestaly, na budoucnost, která se nenaplnila.

Když černou hladinu vody na prázdném koupališti prorazí mladé tělo, zůstanou všechny spory a hádky nad hladinou. Dvě nesourodé skupiny mladých lidí, které se jedné letní noci vkradly na bazén, teď mají jedinečnou možnost zjistit, jestli jsou jejich osudy pevně dané, nebo spíš tekutě proměnlivé.

Během jednoho deštivého večera se vynoří vzpomínky na letní noc před dvaceti lety, na to co přinesla a co mohla přinést. Voda proudí kolem, neuchopitelná přírodní síla dávající život i strhávající do neproniknutelných hlubin.

Hra Rolanda Schimmelpfenniga, jednoho z nejvýraznějších německých dramatiků své generace, se odehrává ve dvou časových rovinách a proud poetického textu unáší diváky k vlastním vzpomínkám na události, které se mohly stát a nestaly.

