Hra Arnošta Goldflama Komedianti vychází ze vzpomínek herců z 19. a první části 20. století, kdy existovaly kočovné herecké skupiny pod určitým vedením často zkušených principálů.

Ke hře autor také napsal: „Takové skupiny cestovaly po českých zemích a hrávaly po městech, městečkách a vesnicích. Mnohdy museli mít herci vlastní vybavení a garderobu, kterou vozili s sebou, bývala to i podmínka pro to, aby byli přijati do herecké skupiny. Bývaly to i manželské páry, někdy měli někteří aktéři štěstí a byli přijati do stálých divadel, kde se často uplatňovali jako stálí členové těchto souborů.

