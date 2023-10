The Gaslight Anthem v Praze

IKONA MODERNÍHO ROCKU THE GASLIGHT ANTHEM DORAZÍ DO PRAHY S NOVOU DESKOU

Jedineční rockeři z New Jersey, The Gaslight Anthem, se vydávají na turné po Velké Británii a Evropě a nevynechají ani Prahu. 25. června 2024 představí svým fanouškům v klubu SaSaZu novou desku. Čekalo se na ni devět let, vyšla 27. října, k poslechu je na streamovacích platformách a je to pecka. Přesně to, co posluchači od The Gaslight Anthem čekali. Je to ideální kombinace rocku, punkových vlivů a folku a naživo to bude naprostá paráda.

