Dave Matthews Band v Praze

Dave Matthews Band prodali od svého vzniku více než 25 milionů vstupenek, čímž se stali druhým největším prodejcem vstupenek v historii. Matthews nedávno hovořil s deníkem The Wall Street Journal o novém albu skupiny Walk Around The Moon a o jejich vášni pro koncertování. Článek si můžete přečíst ZDE.

Pitchfork napsal: „Na Walk Around the Moon se volně prolínají minulé a současné verze Dave Matthews Bandu… [‚Monsters‘ a ‚Break Free‘] jsou pro kapelu jako vypravěče vrcholnými momenty…“.

VÍCE INFORMACÍ ZDE