Ratha Yatra festival v Praze

Jak lépe přivítat prázdniny a léto než tradičním festivalem radosti? Již šestnáctý ročník Ratha Yatry neboli festivalu ozdobených vozů se uskuteční v neděli 2. července v Praze. V pravé poledne vyrážíme s průvodem jako vždy z náměstí Republiky. V 15 hodin tam začne doprovodný kulturní program.

Po příznivém zahajovacím obřadu se velkolepý vůz rozjede ulicemi Prahy za bouřlivého zpěvu a hudebního doprovodu. Tento vůz nemá motor, ale dva dlouhé provazy, za které ho táhnou všichni účastníci i kolemjdoucí. Tím skutečným pohonem v jeho krasojízdě je tedy naše spolupráce a pospolitost. Každý, kdo alespoň na chvíli táhne za provaz, získává nezměrný prospěch!



Trasa povede historickým centrem – přes Celetnou ulici na Staroměstské náměstí, dále přes Ovocný trh a ulici Na Příkopě na Václavské náměstí a poté se vrátí zpět na náměstí Republiky, kde od 15 hodin začne na pódiu bohatý kulturní program. Těšit se můžete na mnohá hudební vystoupení, představení tanečnic tradičního chrámového tance Bharata Nátjam i na moudrá slova.

V přilehlém festivalovém městečku se budou zdarma rozdávat tisíce porcí chutného indického jídla. U dalších stánků si můžete zakoupit i nejrůznější dobroty a občerstvení. Chybět nebude ani prodej krásného indického oblečení, suvenýrů, vonných tyčinek, bytových doplňků a skvělých dárků. Děti jistě zaujme koutek s různými aktivitami a tvořením, kde si mohou vyhrát a jejich rodiče odpočinout.



Cílem festivalu je oslava toho, co nás spojuje, zastavení se v hektické době, prožití radostných povznášejících chvil ve společnosti podobně naladěných lidí bez rozdílu věku, rasy, postavení i vyznání. Organizátoři chtějí tuto úžasnou starodávnou kulturu Indie představit co největšímu množství lidí. Všichni se totiž mohou inspirovat její moudrostí, mírumilovností, barevností a radostí.



Je úžasné, že každý ročník je lepší a lepší – přijďte tedy táhnout společně za jeden provaz a přesvědčit se na vlastní oči že je to pravda! Vstup na festival a ochutnávka indického menu je zdarma!



Ratha Yatra festival v Praze



Těšíme se na vás 2.července ve 12 hodin na náměstí Republiky